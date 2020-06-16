حكومة الإمارات تتصدر مؤشر الثقة عالمياً

المصدر: دبي ــ البيان

أظهر مؤشر «إيدلمان للثقة 2020 لفصل الربيع»، أن التعامل الناجح مع جائحة «كورونا»، ساهم في تعزيز الثقة بحكومة الإمارات، فارتفعت بمعدل 11 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوياتها، وتبلغ 65 %، ولتكون أكثر الحكومات والجهات موثوقية على مستوى العالم، وللمرة الأولى منذ إطلاق الدراسة قبل 20 عاماً.

وارتفعت الثقة بالشركات، بمعدل 4 نقاط، وأشاد تقرير المؤشر، بالخطوات التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيون، لمساعدة من طالتهم تداعيات الجائحة.

وكشف مؤشر إيدلمان للثقة، بنسخته العشرين هذه السنة، عن مستويات الثقة التي تتمتع بها مختلف الأطراف في المجتمع، حيث برزت الحكومة كأكثر الجهات الموثوقة في الدولة، يتبعها الشركات والمنظمات غير الحكومية، ثم الإعلام، وارتكز التقرير على نتائج دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية، والتي تعنى بالبيانات والتحليل، شملت 34 ألف مشارك في 28 سوقاً، بمشاركة تايلاند وكينيا للمرة الأولى.

وبرزت الثقة في حكومة الإمارات، حيث أشار 55 % من المشاركين، إلى أن الحكومة تخدم مصلحة الجميع بالتساوي، واحتلت الحكومة مركز الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق، لجهودها في التحالفات الدولية، وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة.

حكومة الإمارات أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم

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