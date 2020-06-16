مجموعة عمل متعددة الجنسيات بالدولة لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بمبادرة من غرفتي التجارة الأمريكية في أبوظبي ودبي، أسست مجموعة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، بهدف تنسيق الجهود الهادفة للحدّ من تأثيرات «كوفيد 19»، وتقييم التحديات التي تواجه استمرار الشركات، ودعم مجتمع الأعمال، في ما يتعلق بالتفاصيل التي تتطلب مساعدة الحكومة في الإمارات، بشكل عام.

تضم مجموعة العمل 25 من مجالس الأعمال المتنوعة التي تمثل أكثر من 6500 شركة أجنبية تعمل في الإمارات، وتعد المجموعة مبادرة أعمال للحكومة، تم تأسيسها لتكون داعماً ومصدراً يمكن أن تستفيد منه حكومة الإمارات في الحصول على آراء واضحة ومفيدة حول قطاعات الأعمال. وتتعاون مجموعة العمل المشتركة، مع غرفة أبوظبي وغرفة دبي، وجهات حكومية إماراتية أخرى.

وتتمثل مهمة مجموعة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، في زيادة التوعية بأهداف الشركات وتطويرها، ودعم تحسين السياسات التي ترسخ بيئة أعمال قوية. وستعمل مجموعة العمل المشتركة، كقناة تواصل وحيدة بين أعضائها من ممثلي مجتمعات الأعمال متعددة الجنسيات، وبين الحكومة الإماراتية.

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