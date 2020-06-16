63700 معاملة لا ورقية أنجزتها «إمباور» عن بُعد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إنجاز أكثر من 63700 معاملة متنوعة لمختلف شرائح المتعاملين في دبي منذ تطبيقها لنظام العمل عن بُعد في مقراتها وحتى استئناف العمل تنفيذاً للتوجيهات الحكومية.

ويعكس هذا الإنجاز كفاءة قنواتها الذكية وجودة خدماتها الإلكترونية لضمان استمرارية خدمة تبريد المناطق لـ 120000 متعامل في عموم مناطق دبي، إلى جانب مضيها في مسارات التحول الذكي والتخلص من المعاملات الورقية وبشكل نهائي بحلول 2021.

وأبرزت عمليات تلقي طلبات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم على أكمل وجه، مدى نجاح المؤسسة في ضمان حصولهم على الخدمات بمعايير عالمية وجودة مضمونة حتى في أصعب الظروف وأشدها كالتي رافقت تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأيضا النجاح الكامل في التعامل مع تحديات تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل مفاجئ.

وتعد الخدمات الإلكترونية أساسية حيث أبقت المؤسسة على خدمة إنجاز كافة المعاملات عبر فتح حسابات خاصة بهم مباشرة من على موقعها الالكترونيempower.ae. وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن المؤسسة وصلت بعملية تمكين المتعاملين من الحصول على خدماتها إلى مستويات غير مسبوقة ومؤتمتة بنسبة 100% إذ بات بمقدورهم التسجيل والحصول على الخدمات وإنجاز المعاملات عبر الموقع الالكتروني والخدمات الذكية عبر الهاتف المحمول ومن دون القيام بأي مراجعة أو زيارة لمقرها أو لمراكز خدمات المتعاملين. ونعمل دائما على المساهمة في مختلف الاستراتيجيات الوطنية، والتي تساهم في الحفاظ على البيئة ومن بينها استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وأوضح أن فرق عمل المؤسسة تعاملت خلال فترة العمل عن بعد مع أكثر من 8100 طلب وردت عبر العنوان الالكتروني، كما تعاملت مع أكثر من 5600 اتصال هاتفي من المتعاملين، وانجزت أكثر من 1100 طلب تسجيل الكتروني، إلى جانب انجاز أكثر من 48900 عملية سداد فواتير عبر الخدمات الذكية وتطبيقات الموبايل والتحويلات البنكية المؤتمتة.

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