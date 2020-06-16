20 % خفض الإيجار للمستثمرين بمدينة عجمان الإعلامية

المصدر: (عجمان - البيان)

أصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة قراراً، يمنح مستثمري المدينة الراغبين في تجديد التراخيص التجارية الخاصة بهم لمدة سنتين أو 3 سنوات، ولأي من باقات الأعمال المعتمدة لدى المدينة، خصومات على القيمة الإيجارية لمقر المنشأة المخصص لمزاولة نشاطها داخل المدينة تصل إلى 20 %.

جاء ذلك بهدف تقديم الدعم والتسهيلات لمستثمري المدينة الإعلامية، تماشياً مع تطلعاتهم خلال الفترة الحالية، لتجاوز التأثيرات السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن المدينة تضع استمرارية الأعمال لمستثمريها ودعمهم على رأس أولوياتها. كما تحرص المدينة على المحافظة على المكتسبات المتمثلة في مجتمع متعامليها، والمستثمرين لديها، ووضع كل الإمكانات المتاحة للتصدي للتأثيرات السلبية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس «كورونا».

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