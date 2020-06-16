«كريم» تطلق تطبيقاً للتوصيل والدفع الإلكتروني

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة كريم تطبيق Super App، كمنصة تقنية متعددة الخدمات التكنولوجية، حيث سيضمن التطبيق خدمات أخرى إضافة لنقل الأفراد وهي خدمات نقل الأشياء والمنتجات، وخدمات الدفع الإلكتروني.

وبدأت شركة كريم طرح بعض خدمات Super App في العديد من البلدان التي تعمل بها، ومع نهاية يونيو ستتوفر مجموعة موسعة من الخدمات لعملاء كريم المسجلين على منصتها والبالغ عددهم 33 مليون مستخدم و 1.7 مليون كابتن في 13 دولة وأكثر من 100 مدينة.

وقال مدثر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم، إن التوجه الأخير في ثقافة المستهلكين للتحول الرقمي في ظل جائحة «كورونا» لافت للانتباه، ويزيد سرعة التكنولوجيا والاعتماد الرقمي، خاصة في التوصيل والمدفوعات.

ويعمل التطبيق على دعم هذا التبني الرقمي السريع من خلال الجمع بين الخدمات اليومية الأساسية للعملاء في مكان واحد، مع استخدام نظام تسجيل دخول موحد ونظام دفع متكامل. ويمكن للعملاء طلب رحلات النقل التشاركي، وطلب الطعام إضافة لطلب الضروريات من السوبرماركت أو الصيدليات.

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