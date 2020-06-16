مراكز التسوق التابعة لـ «ماجد الفطيم» أكثر استدامة

المصدر: (دبي-البيان)

أظهر تقرير الاستدامة السنوي الخاص بشركة «ماجد الفطيم» لعام 2019، نجاح الشركة في تحقيق عدد كبير من أهدافها في إطار التزامها بتحقيق «المحصلة الإيجابية»، ففي عام 2019 وحده، نجحت «ماجد الفطيم» في توليد قرابة 14 مليون كيلو واط/‏ ساعة من الطاقة المتجددة من خلال مراكز التسوق التابعة لها، بما يعادل متوسط حجم الطاقة التي تحتاجه أكثر من 3500 أسرة على مدار عام كامل.

كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء الطاقة النظيفة لتغطية الطلب على الكهرباء في معظم متاجر التجزئة التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في الأردن، وكذلك الأمر بالنسبة لأحد أكبر متاجرها في دبي. وقد شهد العام الماضي وصول محفظة المباني الخضراء التابعة للشركة إلى 29 مبنى حاصل على شهادة خضراء، وحصلت 2.5 مليون متر مربع من المساحات على اعتمادات خضراء. ويسلط التقرير الضوء على التزام الشركة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة نصت عليها منظمة الأمم المتحدة.

ونجحت «ماجد الفطيم» في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية على مستوى الشركة بنسبة 2.4% وترشيد استهلاك المياه بنسبة 1.6%، وذلك على الرغم من زيادة مساحة العمليات التشغيلية بنسبة 37% منذ عام 2016؛ كما ركزت بقوة على تعزيز مواردها الخضراء.

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