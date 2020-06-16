«سيدات أعمال الشارقة» يستعرض الأدوات الرقمية

المصدر: (الشارقة – البيان)

يعقد مجلس سيدات أعمال الشارقة، اليوم، ورشة عمل بعنوان «الأدوات الرقمية للإنتاجية»، تستهدف تعزيز مهارات عضواته بأساليب تحسين الإنتاجية، وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل، وخصوصاً في ظل ظروف العمل عن بُعد، السائدة حالياً نتيجة جائحة «كورونا».

ويقدم الورشة، التي تنظم عن بعد، عبر برنامج «زووم»، من الساعة الخامسة حتى السادسة والنصف مساء، أكاديمية «أسترولابز» لتطوير الإمكانات في العصر الرقمي للمبتكرين، من خلال المدربين ريشاب غويال مدير المشاريع الخاصة في الأكاديمية، المتخصص في إدارة مشاريع حاضنات ومسرعات الأعمال والمشاريع الابتكارية للشركات الضخمة، وسارة باكون مديرة البرامج في الأكاديمية المتخصصة في المشاريع الناشئة.

ويشمل البرنامج، تعريف المشاركات بالآليات المتبعة حالياً في مجال زيادة الإنتاجية وتحسينها، والأدوات التكنولوجية المستخدمة في ذلك، إلى جانب تدريبهن على كيفية إدارة التواصل والمعلومات، واستثمار مساحة العمل وإدارة الوقت، وتحقيق الانضباط في العمل.

وكان المجلس نظم ورشة «المبيعات عن بعد» لإثراء الخبرات بالطرق المعتمدة لإنجاح عملية المبيعات على الإنترنت.

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