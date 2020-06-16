«مرسى دبي» تتصدّر صفقات العقارات بـ 2.5 مليار درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتصدر عقارات مرسى دبي الشهيرة بمنطقة المارينا في دبي، قائمة الأعلى بيعاً للعقارات في الإمارة، ولا يفارق المركز الأول عقارات هذه المنطقة حتى في زمن جائحة «كوفيد 19».

وبحسب البيانات الرسمية فقد سجلت المنطقة بيع 975 شقة سكنية وفندقية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. وكان لافتاً أن نحو نصف العقارات المباعة قيد الإنجاز وبلغت قيمتها 1.5 مليار درهم.

وتوزعت الصفقات التي شهدتها منطقة مرسى دبي على بيع 744 شقة سكنية بقيمة 2.2 مليار درهم و231 شقة فندقية بقيمة 290 مليون درهم، وتشهد المنطقة مواصلة شركات المقاولات لعمليات البناء والتشييد في العديد من مشاريع الأبراج السكنية والتجارية.

واستفادت شركات التطوير العقاري والإنشاءات من القرارات الحكومية لجهة استثنائها من توقف العمليات خلال الأزمة التي خلفتها جائحة «كوفيد 19» مع فرض إجراءات وقائية صارمة لحماية صحة العاملين في قطاع البناء والتشييد.

تقدير

وينظر المراقبون إلى مشاريع دبي مارينا بعين التقدير بعدما أضحت من المناطق الحضرية الفريدة على مستوى المنطقة والعالم، لا سيما أنها تبنت مفهوم البناء المتعدد الاستخدامات، وهو تحدٍّ نجحت صناعة البناء في التفاعل معه باستخدام أنظمة البناء المستدام. فوفقاً للخبراء، فإن الاستخدام المختلط للمباني يؤدي إلى الحد من استهلاك الطاقة ومن الانبعاث الحراري الناتج عن وسائل النقل وشبكات البنية التحتية.

الأولى

وتعد منطقة مرسى دبي من أوائل المشاريع التي دشنت بها دبي نهضتها العمرانية الثانية، وكانت إعمار باشرت تنفيذ المشروع عام 1998 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حتى رأى النور عام 2000 بإطلاق مياه الخليج العربي إلى داخل قناته المائية التي يصطف على ضفافها عشرات الأبراج السكنية والفندقية والمكتبية.

أجواء

وتتباهى إعمار بـ«مرسى دبي»، لا سيما أنه أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث ضخامته وإطلالته البحرية، وأجوائه التي تحاكي أجواء الريفيرا الفرنسية. ويمتد المشروع على مساحة 50 مليون قدم مربعة، محتضناً قناة ضخمة بواجهة مائية تمتد بطول 3.5 كيلومترات يسهل الوصول من طرفيها إلى شاطئ البحر.

ويضم «مرسى دبي» عدداً من الأبنية المرتفعة التي تحتضن مجموعة من الشقق الفخمة، إضافة إلى الفلل التي تتمتع بإطلالات خلابة على المرسى واليخوت. ويتميز المشروع بتوفيره لمجموعة من أهم وأرقى المطاعم والمراكز الترفيهية في المدينة، بما يجعل منه وجهة يقصدها كل باحث عن أفخم أنماط الحياة العصرية.

10 مناطق

يتألف «مرسى دبي» من 10 مناطق جرى تصميم كل منها لتشكل حياً مستقلاً. وتنتشر مجموعة من أفخم المطاعم على جانب ممشى المرسى المعروف باسم «مارينا ووك». ويمثل «مجمع مارينا مول مرسى دبي» الذي يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، وجهة رئيسية في «مرسى دبي»، ويحتضن كلاً من «دبي مارينا مول»، مركز التسوق والترفيه المتميز الذي تم افتتاحه؛ وفندق «العنوان مرسى دبي»، من فئة الخمس نجوم؛ وبرج «مارينا بلازا» التجاري، بالإضافة إلى برج «بير 7 دبي مارينا» المؤلف من عدة طوابق جرى تخصيصه لمجموعة من أرقى وأفخم المطاعم العالمية. ويعتبر «نادي مرسى دبي لليخوت» هيئة المرفأ التي تتولى مسؤولية إدارة العمليات وتنظيم المراسي ضمن القناة المائية في مشروع «مرسى دبي».

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