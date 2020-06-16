250 وحدة سكنية مبيعات «سيفن تايدز» في 3 أشهر

أعلنت شركة سيفن تايدز لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية بيع 250 وحدة سكنية في فترة 3 أشهر من 1 مارس ولغاية 31 مايو.

وقال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: الأرقام التي سجلتها سيفن تايدز على مستوى المبيعات، مشجعة ولا سيما في ظل حالة الإغلاق الكامل والحظر الذي كانت تعيشه معظم دول العالم خلال أبريل ومايو.

ويتميز مشروع سيفن بالم بتنوع جنسيات المستثمرين فيه والتي وصلت إلى أكثر من 40 جنسية من مختلف أنحاء العالم. في هذا الإطار، تصدر المستثمرون الأوروبيون بمن فيهم القادمون من المملكة المتحدة حجم الاستثمارات، واستحوذوا على 52% من المبيعات خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث عادةً ما يفضلون الاستثمار في دبي نظراً لشتائها الدافئ وأسلوب الحياة الفاخر الذي تتميز به. جاء خلفهم مستثمرون من دول آسيا الوسطى بنسبة 28%، ثم الروس بنحو 17%.

وفي نهاية عام 2019، تمت إعادة إطلاق العلامة التجارية لهذا المشروع تحت اسمها الجديد «سيفن بالم»، حيث تم تقسيمه إلى مكونين رئيسين وهما «سيفن بالم للشقق الفندقية» و«سيفن بالم للشقق السكنية». حتى الآن، تم إنجاز أكثر من 30% من الأعمال الإنشائية في المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2021، كما يوفر خطط دفع مرنة لجميع المستثمرين. (دبي - البيان)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز