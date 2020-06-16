تحول رقمي في أكاديمية دبي لريادة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أظهرت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مستوىً مميزاً من المرونة والاستعداد للتحول الرقمي، وذلك إثر الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد ــــ 19» في الإمارات.

ونجحت الأكاديمية في إنجاز وتقديم سلسلة من برامج التدريب والاستشارات وإدارة الأزمات عن بُعد، لرواد الأعمال والشركات الناشئة، لتساهم بذلك بشكل كبير، في حزمة الدعم الشامل لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة تداعيات الوباء.

وبلغ إجمالي عدد البرامج والجلسات الاستشارية التي أنجزتها الأكاديمية عن بعد، خلال الفترة أبريل – مايو 31 برنامجاً وجلسة، توزّعت بواقع 21 برنامجاً تدريبياً، و10 جلسات استشارية.

واعتمدت الأكاديمية في تقديم البرامج والجلسات، على منصات رقمية وذكية متنوعة، مثل تطبيقات «مايكروسوفت تيمز» و«زوم»، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي لإتاحة وصول الفئات المستهدفة إلى مختلف البرامج، بكل سهولة ومرونة، وبأقل التكاليف الممكنة. واجتذبت هذه البرامج والجلسات حوالي 1495 مشاركاً عن بعد. كما تم إطلاق حملة عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تحت شعار #عساكم عالقوة وذلك بهدف نشر الروح الإيجابية.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: استفادت أكاديمية دبي لريادة الأعمال من مواردها وشراكاتها وقنواتها عبر الإنترنت لتقديم التوجيه والإرشاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الاستمرارية، والحفاظ على تركيزها على تطوير المشاريع واستدامة الأعمال، ما ساهم بشكل كبير لرفع مستوى الوعي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم التوجيه والإرشاد اللازمين لهم على يد نخبة من الخبراء والمختصين.

وقالت ابتهال الناجي، مدير الأكاديمية: أتاحت الأزمة الراهنة وتداعياتها، فرصة كبيرة لأكاديمية دبي لريادة الأعمال، للاستعداد للمستقبل بشكل عام. وتحرص الأكاديمية باستمرار على مواكبة التحول الذكي الذي تنتهجه دبي بهدف نقل مواردها وخدماتها بنجاح ومرونة إلى المنصات الرقمية، وسيعزز ذلك مكانتها كذراع تعليمية مبتكرة، وعامل من عوامل تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال المستقبليين.

برامج

وتم تقديم 4 برامج تدريبية، و7 جلسات استشارية، عبر الانترنت، بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تم تقديم جلسة استشارية بالشراكة مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وتم عقد برنامج خاص حول «كيفية تصميم وتقديم نموذج أعمال مبتكر» للطلاب في أكاديمية «جيمس مودرن – دبي».

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