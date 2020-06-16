شراكة لتعزيز التجارة والتعاون بين الإمارات وفرنسا

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات»، وهي وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية التابعة للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس»، وذلك لبحث وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين الإمارات وفرنسا.

وقع المذكرة ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وفرانسيس ليفيبري، مدير عام «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات»، وتهدف الشراكة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توفير منصة لبحث الفرص التجارية، وعقد شراكات استراتيجية جديدة في دولة الإمارات، ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات المصدرة البلدين، وذلك لتسهيل حصولها على حلول حماية ائتمان الصادرات، والحلول التمويلية والتأمينية المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل كلتا الشركتين معاً بشكل وثيق في المجالات، التي تشمل: تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، بحث فرص مشتركة في مجالات التأمين، إعادة التأمين، التأمين المشترك للصادرات والاستثمارات والخدمات لدعم الصادرات، تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل، تبادل أفضل الممارسات، تنظيم فعاليات مشتركة، إيجاد حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.

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