حكومة الإمارات أكثر الجهات موثوقية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أظهر مؤشر «إيدلمان للثقة 2020 لفصل الربيع» أن كفاءة التعامل مع جائحة «كورونا»، أسهمت في تعزيز الثقة بحكومة دولة الإمارات، فارتفعت بمعدل 11 نقطة لتصل إلى أعلى مستوياتها وتبلغ 65 %، لتكون أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم للمرة الأولى منذ إطلاق الدراسة قبل 20 عاماً.

وارتفعت الثقة بالشركات بمعدل 4 نقاط، حيث ارتفعت الثقة في الشركات إلى 78%، وفي المنظمات غير الحكومية إلى 76%، ووسائل الإعلام إلى 64%.

وكشف مؤشر إيدلمان للثقة بنسخته العشرين هذه السنة عن مستويات الثقة التي تتمتع بها مختلف الأطراف في المجتمع الإماراتي، حيث برزت الحكومة كأكثر الجهات الموثوقة في الدولة، يتبعها الشركات والمنظمات غير الحكومية، ثم الإعلام، وارتكز التقرير على نتائج دراسة أجرتها شركة «إيدلمان» الاستشارية التي تعنى بالبيانات والتحليل، شملت 34 ألف مشارك في 28 سوقاً بمشاركة تايلاند وكينيا للمرة الأولى.

وفي تفاصيل النتائج، أشار 55 % من المشاركين إلى أن حكومة الإمارات تخدم مصلحة الجميع بالتساوي، واحتلت مركز الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق لجهودها في التحالفات الدولية وسياسات الدفاع بالإضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة وتنظيم التكنولوجيات الناشئة.

وقال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط: «يضع السكان ثقتهم في عام 2020 بالجهات المحلية أكثر فأكثر فيتوقع الموظفون نيل فرصة التعبير إيجابياً عن أنفسهم والمساهمة في تحديد ملامح المستقبل. وبالنظر إلى قادة الأعمال، يجب على الرؤساء التنفيذيين تولي زمام الأمور، حيث أشار 94 % من المشاركين إلى أهمية تحدّث الرؤساء عن القضايا الأساسية وأوضح 77 % منهم أن على الرؤساء التنفيذيين أن يتحلوا بروح المبادرة للتغيير من دون انتظار قرارات الحكومة».

وأردف: «تتمتع الإمارات بقيادة قوية سمحت لها برفع مستويات الثقة بالحكومة أكثر من أي دولة أخرى في العالم».

وتابع: «هذا العام، باتت الدوافع الأخلاقية مهمة أكثر بثلاثة أضعاف من الكفاءة لتعزيز الثقة، حيث قال 73 % من المشاركين في الإمارات إنه يجدر بالشركات أن تتخذ إجراءات لزيادة الأرباح ولكن أيضاً تحسين الظروف في المجتمعات التي تعمل فيها».

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