«المصرف المركزي»: السيولة كافية لمواجهة الأزمات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي توفر السيولة الكافية لديه لمواجهة أية أزمات وضمان استقرار ثبات سعر الصرف للدرهم مقابل الدولار.

وكشفت إحصاءات المصرف أن الاحتياطيات الأجنبية النقدية لديه غطت نسبة 93.8% من القاعدة النقدية للإمارات بنهاية الربع الأول 2020 مقابل 94.8% في الربع الأول 2019.

وأفادت إحصاءات التقارير الأخيرة للمصرف المركزي بأنه على الرغم من أن صدمة تداعيات جائحة «كوفيد 19» ظهرت على القطاع المصرفي، إلا أن نسبة تغطية الاحتياطي الأجنبي للقاعدة النقدية ما زالت فوق مستويات 90%، وبلغت 90.1% وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي يحددها قانون المصرف المركزي، والذي اشترط بألا تقل نسبة الاحتياطي الأجنبي للقاعدة النقدية عن 70% بهدف الحفاظ على استقرار ثبات سعر الصرف للدرهم مقابل الدولار.

وأكد نجيب الشامسي، الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «مسار» للدراسات والاستشارات الاقتصادية، أن الإمارات تجني اليوم ثمار الاستراتيجية الاستثمارية التحوطية الكفؤة التي نفذها المصرف المركزي خلال السنوات الماضية وأدت إلى تقوية مركزه المالي خاصة على صعيد الاحتياطيات الأجنبية.

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