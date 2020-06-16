«البندر روتانا» يرحب بمبادرات فتح السوق السياحي

المصدر: (دبي - البيان)

رحب فندق البندر روتانا دبي الخور، بجهود حكومة دبي والمؤسسات الصحية المحلية بعد إعادة افتتاح الأسواق ودعم قطاع السياحة ليستأنف استقبال الضيوف والنزلاء.

وتوقع أيمن عاشور، المدير العام لفنادق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، أن يحظى قطاع السياحة في دبي بمستقبل واعد على الرغم من جائحة «كورونا» العالمية.

وبدأت دبي الاستعدادات لاستقبال السياح مرة أخرى وإحياء قطاع السياحة والضيافة مع التركيز على استعادة الثقة العالمية في صناعة السياحة، مع إعطاء الأولوية القصوى لصحة وسلامة السكان والسائحين، وذلك من خلال تطبيق قواعد وقوانين السلامة الدولية. كما أشار عاشور إلى أن روتانا تعمل عن كثب مع السلطات المحلية على تنفيذ جميع التدابير لضمان إقامة آمنة وخالية من القلق لجميع الضيوف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز