إطلاق منصة «هب» للتجارة الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت منصة «هب» Hubb للتجارة الذكية، إطلاق أعمالها على مستوى عالمي بهدف تغيير مستقبل التجارة الإلكترونية نحو الأفضل، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى حلول أعمال أكثر استدامة في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».

ومنذ عام 2013، تم تطوير Hubb باعتبارها محرك بحث للأعمال التجارية على مستوى العالم. وتعمل حالياً في 44 دولة و12 لغة، مع المزيد من المساعي للتوسع والنمو. وتمثل المنصة نقطة التقاء لجميع الخدمات، حيث تربط الأعمال التجارية مع المستهلكين مباشرة من خلال خدمة اشتراك شهري منخفضة التكلفة بقيمة 100 درهم في الشهر، دون أي تكاليف أخرى.

ويمثل نموذج أعمال المنصة أسلوباً جديداً في السوق، حيث يتميز عن منصات التجارة الأخرى الخاصة، حيث تفرض كبرى شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم رسوم عمولة تتراوح بين 50-20% لتقديم خدماتها على المنصات الخاصة بها، وهو نموذج تعرض للانتقاد على نطاق واسع بعد جائحة «كوفيد 19»، حيث كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني في سبيل تحقيق الربح.

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