سيركو الشرق الأوسط تدعم المواهب الطموحة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت سيركو الشرق الأوسط للخدمات العامة، إطلاق الدورة الأولى من برنامجها للدراسات العليا لخريجي العام الدراسي 2020.

ويأتي هذا الإعلان في إطار رؤيتها لدعم المواهب الإقليمية الطموحة بهدف توفير قوى عاملة وطنية وتزويدها بالمهارات المناسبة لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً وتأهيلها لمواكبة متطلبات المستقبل.

يُتاح تقديم طلبات التسجيل في برنامج الدراسات العليا للمتقدمين الذين تخرجوا مؤخراً من الجامعة ابتداءً من 15 يونيو. ليتم قبولهم لاحقاً في الشركة اعتباراً من سبتمبر القادم 2020. وتفتخر سيركو الشرق الأوسط بنهجها الذي يضع مصلحة الأفراد أولاً.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، تبحث عن مرشحين يتطلعون بشغف إلى تقديم الدعم للحكومات الإقليمية وملتزمون بإحداث فرق في حياة سكان المنطقة. وتسهم سيركو الشرق الأوسط في دعم الحكومات والشركات في المنطقة في مجالات خدمات المواطن والنقل والرعاية الصحية. ويعمل لديها أكثر من 4500 موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت هنا أبو خارمه، مديرة قسم الموارد البشرية لدى سيركو الشرق الأوسط: تزخر المنطقة بالكثير من المواهب الشابّة، ونحن فخورون بدعم الخريجين الطموحين أثناء انطلاقهم بمسيرتهم المهنية. ونتطلّع إلى ضمّ ألمع المواهب في برنامجنا.

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