طيران الامارات تطالب المسافرين الراغبين في العودة للدولة الحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

طلبت طيران الامارات عبر موقعها الشبكي من حاملي الإقامة الإماراتية المتواجدين خارج الدولة والراغبين في العودة التسجيل في موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والحصول على الموافقة الرسمية.

وقالت انه يتعين على كل المسافرين إلى دبي ملء استمارة الإفصاح الطبي واستمارة الخضوع للحجر الصحي. ,يجب ملء الاستمارتين وطباعتهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول.

وقالت طيران الامارات ان قيود الدخول تظل صارمة وسارية عند الوصول إلى دبي، وتشمل: فحص إلزامي تجريه هيئة الصحة بدبي عند الوصول، والتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما ثم الخضوع لفحص ثان قبل انتهاء مدة الحجر مشيرة الى ان جميع طائرات طيران الإمارات ستخضع لعمليات تنظيف وتطهير معززة في دبي بعد وصول كل رحلة. حيث تتصدر سلامة العملاء والطاقم ورفاهيتهم قائمة أولويات طيران الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن القيود المطبقة على الرحلات والسفر والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد لا تزال سارية المفعول في الكثير من البلدان حول العالم. علاوة على ذلك، نحن نراقب تطور الأوضاع عن كثب، ونأمل استئناف تقديم الخدمات بمجرد أن تسمح لنا الظروف بذلك. ويشمل ذلك الحصول على الموافقات الحكومية وتخفيف القيود المفروضة على السفر واستئناف الرحلات التجارية. وسنعلن عن استئناف تقديم الخدمات عندما تسمح لنا الأوضاع بذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز