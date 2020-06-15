رحلة يومية بين المنامة ودبي بطائرة بوينغ 777

المصدر: دبي - البيان

وصلت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 839» إلى مطار البحرين الدولي عصر اليوم مدشنةً بذلك أول رحلة تحمل ركاباً إلى مملكة البحرين منذ نحو ثلاثة أشهر.

وستشغل الناقلة 7 رحلات أسبوعياً بين دبي والمنامة بطائرات بوينغ 777-300ER التي ستحمل بضائع وركاباً عائدين إلى بلدانهم أو لقضاء مصالحهم الحيوية. كما يمكن للعملاء أيضاً مواصلة سفرهم بكفاءة وأمان عبر دبي إلى مختلف المحطات ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي حالياً بعض المدن العالمية في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكتين.

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 840» مطار البحرين الدولي الساعة 5:50 مساءً، وتصل إلى دبي الساعة 8 مساءً. أما الرحلة «ئي كيه 839»، فتقلع من مطار دبي الساعة 4:10 عصراً وتصل إلى البحرين الساعة 4:30 عصراً. (جميع مواعيد المغادرة والوصول بالتوقيت المحلي لكل من البحرين ودبي).

ولا تزال القيود على السفر سارية في معظم البلدان، وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بوجوب التحقق من متطلبات الدخول والخروج إلى الوجهات التي يقصدونها قبل الالتحاق برحلاتهم.

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