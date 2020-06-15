792 مليار دولار استثمارات الطاقة بالمنطقة 2020 – 2024

المصدر: الدمام- البيان

توقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أن يصل مجموع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال السنوات الخمس القادمة (2020-2024)، إلى أكثر 792 مليار دولار، وذلك وفق تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2020.

ويشير التقرير إلى عدد من المشاريع العملاقة التي تقوم بها دول المنطقة، والتي تشكل معظم إجمالي الاستثمار في الطاقة، ومن أبرزها، مشاريع الإمارات الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط، بقيمة 45 مليار دولار (165.1 مليار درهم)، ومشاريع قطاع الغاز وتوليد الكهرباء في السعودية (80 مليار دولار)، ومشاريع العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز (33 مليار دولار)، ومشاريع البتروكيماويات الجديدة في مصر (38 مليار دولار)، لافتاً التقرير في الوقت نفسه، إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشاريع الطاقة، قد انخفضت لتصل إلى 19 %، وذلك مقارنة بـ 22 %، حسب تقرير ابيكورب للعام الماضي.

وبالمقارنة مع تقرير توقعات استثمارات الطاقة للعام الماضي 2019، التي قدّر مجموع استثمارات الطاقة في المنطقة، بما يزيد على 965 مليار دولار للأعوام 2019-2023، فقد سجلت استثمارات الطاقة للأعوام 2020-2024، انخفاضاً يقدّر بنحو 173 مليار دولار، وكان للاستثمارات المخطط لها النصيب الأكبر في هذا الانخفاض، الذي جاء نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشهدها العالم في عام 2020، والمتمثلة في الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة.

في المقابل، يشير التقرير إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 2.3 %، مقارنة بتراجع بلغ 6 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، ما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً.

وكانت أغلبية دول العالم بنهاية الربع الأول 2020، بين مطرقة الحفاظ على النشاط الاقتصادي، والمجازفة بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وسندان فرض جملة من القيود لاحتواء جائحة فيروس «كورونا»، وتقبّل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك. ويحتاج استئناف أنشطة حركة السفر والتجارة، التنسيق في ما بينها.

أما الأزمة النفطية، والتي جاءت نتيجة فائض المعروض، وفاقمها التراجع غير المسبوق في الطلب، بسبب أزمة فيروس «كورونا»، فتتوقع ابيكورب أن تؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز، السعي لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع، وحدوث عمليات اندماج واستحواذ، وترجح ابيكورب، أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 30 و40 دولاراً في عامي 2020 و2021.

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