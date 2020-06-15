"إيدلمان": حكومة الإمارات أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم

المصدر: دبي- البيان

أظهر مؤشر "إيدلمان للثقة 2020" لفصل الربيع، أن جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) ساهمت في تعزيز الثقة بحكومة دولة الامارات، فارتفعت بمعدل 11 نقطة لتصل إلى أعلى مستوياتها وتبلغ 65% لتكون أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم وللمرة الأولى منذ إطلاق الدراسة قبل 20 عاماً.

وأشاد تقرير المؤشر الصادر عن مؤسسة ايدلمان الأمريكية للدراسات والاستشارات، بالخطوات التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيين لمساعدة من طالتهم تداعيات الجائحة، وارتفعت الثقة بالشركات بمعدل 4 نقاط.

ويرصد مؤشر "إيدلمان للثقة"، بصفة سنوية مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

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