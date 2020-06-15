"عجمان الإعلامية" تخفض قيمة الإيجارات للمستثمرين بنسبة 20%

المصدر: عجمان - البيان

أصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة قراراً إدارياً يهدف إلى تقديم الدعم والتسهيلات لمستثمري المدينة الإعلامية تماشياً مع تطلعاتهم خلال الفترة الحالية لتجاوز التأثيرات السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وما خلفه من تباطؤ للأعمال أثر على حركة الاستثمار بشكل عام وعلى مستثمري المدينة بشكل خاص.

وتضمن القرار منح مستثمري المدينة الراغبين في تجديد التراخيص التجارية الخاصة بهم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات ولأي من باقات الأعمال المعتمدة لدى المدينة خصومات على القيمة الإيجارية لمقر المنشأة المخصص لمزاولة نشاطها داخل المدينة تصل إلى 20%.

وأكد الشيخ عبد العزيز النعيمي، على أن المدينة تضع استمرارية الأعمال لمستثمريها ودعمهم على رأس أولوياتها ، كما تحرص المدينة على المحافظة على المكتسبات المتمثلة فى مجتمع متعامليها والمستثمرين لديها، ووضع كافة الإمكانات المتاحة للتصدى للتأثيرات السلبية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19).

يذكر أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة تعد من أحدث المناطق الإعلامية الحرة في الإمارات اتخذت خطوات استثنائية خلال الفترة الماضية ، عززت مسيرتها التنافسية والريادية ، ما جعلها تبرز بقوة على خارطة الاستثمارات الإعلامية وتوفر باقات تجذب المستثمرين ، وتلقى قبولا واسع النطاق من قبل الهيئات التجارية ورجال الأعمال ومراكز الاستثمار العالمية على حد سواء.

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