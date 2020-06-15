133 ألف عميل و25 بنكاً استفادوا من حزم دعم «المركزي»

المصدر: أبوظبي- البيان

استعرضت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي، حيث تم صرف ما نسبته 84.5 % من حزم الدعم الأولى للمصرف، استفاد منها 25 بنكاً في الدولة، من بينها 15 بنكاً سحبت 100 % من حصتها، كما استفاد منها أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي ترأس الاجتماع، أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الرابع من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على كيفية توظيف الحزم التحفيزية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة في دعم قدرة القطاعات الأكثر تأثراً على مواجهة آثار الجائحة، عبر آليات وقنوات مدروسة تضمن وصول تلك الحزم إلى الفئات المستفيدة بكفاءة وفاعلية، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية وغيرها.

وضع آليات تنفيذ حزم دعم «المركزي»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز