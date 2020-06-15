«كليندست» تكثف جهودها لافتتاح «قلب أوروبا» أمام السياحة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «كليندست»، المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا «هيرت أوف يوروب»، ضمن «جزر العالم»، المكون من 7 جزر صناعية يمكن رؤيتها من الفضاء، عن استعدادها لافتتاح الجزيرة أمام الزوار بالتزامن مع عودة حركة السياحة في الربع الأخير من العام الجاري.

وأكدت الشركة أن الجزر ظلت خالية من الإصابة بالفيروس المستجد، مع استمرار عمل أكثر من 1200 عامل بناء وفني ومهندس وخبير بيئي في الموقع، وأن عجلة الإنتاج لم تتوقف بسبب حرص المؤسسة على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية، حيث قامت الشركة بتوفير فريق طبي لإجراء الفحوصات الصحية ورش المطهرات بانتظام للتأكد من صحة وسلامة العاملين، مما يجعلها واحدة من أكثر الجزر أمنًا في العالم.

وقال جوزيف كليندست، رئيس مجموعة كليندست: «في حين أن كورونا فيروس قد أدى إلى تعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية، وتسبب في وقف الكثير من الأعمال التجارية، إلا أن قلب أوروبا ظلت تتقدم، وذلك بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في فترة الأزمة، وحرصنا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى عدم التباطؤ واستمرار العمل بشكل طبيعي».

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