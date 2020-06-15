حوافز عجمان تدعم نجاح الأعمال

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية كافة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لنجاح جميع مشاريع الأعمال، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بتداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أهمية حزمة المحفزات الحكومية الثالثة، مشيراً إلى أنها جاءت ثمرة دراسة شاملة للقطاعات الاقتصادية. وقال في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن إطلاق المحفزات، يأتي استكمالاً لمحفزات أطلقت خلال العام الحالي، منذ أن برزت التداعيات الاقتصادية العالمية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد على بعض الأنشطة الاقتصادية، بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تقليل التأثيرات في المستثمرين ورجال الأعمال. وذكر أن المحفزات الاقتصادية الثالثة، التي أعلنت عنها حكومة عجمان لدعم القطاع الاقتصادي في الإمارة، جاءت بعد إجراء دراسات الوضع الحالي لآثار تداعيات فيروس «كورونا» المستجد ‫ ‬ ‬

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