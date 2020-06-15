ورشة بين «أدكس» وغرفة الشارقة

المصدر: الشارقة-البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ورشة عمل إلكترونية عبر الاتصال المرئي، بعنوان «الخدمات والحلول التمويلية لتنمية صادرات الشركات الإماراتية»، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لمساعدة الشركات الوطنية الأعضاء في غرفة الشارقة على توسيع نطاق أعمال التصدير، والنفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من الخدمات التمويلية والضمانات، التي يقدمها «أبوظبي للصادرات».

وحضر الورشة، محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعيد حمد الظاهري المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للصادرات، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وشهدت الورشة حضوراً كبيراً من قبل الشركات والمصانع الإماراتية العاملة بإمارة الشارقة.

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