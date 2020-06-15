خطط لتنشيط السياحة الداخلية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد موقع «هوتيل آند ريست»، أحد أبرز المواقع السياحية الإخبارية في دولة الإمارات، ضرورة دعم قطاع السياحة الداخلية، في ظلّ توقف حركة السفر العالمية بسبب تفشّي جائحة «كورونا»، وتدابير العزل لمكافحتها.

ولفت الموقع في تقرير نشره، أمس، إلى أن السياحة الداخلية تُعدّ رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد الوطني، وأن قطاع السياحة في الإمارات يعتمد في الوقت الراهن على الاستهلاك الداخلي، وعلى إنفاق المواطنين والمقيمين، خاصّة مع استحالة استقدام السياح الأجانب حتى نهاية العام الحالي أو حتى ظهور لقاح معتمد رسمياً للوقاية من المرض.

وأوضح أن الحجوزات داخل الإمارات لا تزال متواضعة جداً، لأن غالبية السكان في الإمارات باتوا يخشون الخروج لقضاء العطلات الطويلة، بسبب التدابير الاحترازية واعتيادهم على البقاء داخل المنزل، لذا لابد من وضع خطط جادّة ومُغرية لتشجيع السياحة المحلية، وحثّ الناس على الإنفاق الاستهلاكي مرّة أخرى. وأكدّ التقرير أهمية وضع خطط تحفيزية للمواطنين والمقيمين، في خطوة مُهمّة لإعادة الثقة بالسياحة الداخلية، وحثّ الجميع على تجاوز مرحلة الحجر المنزلي، والخروج لاستكشاف مدن الإمارات الحافلة بالعديد من مقوّمات الترفيه العائلي.

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