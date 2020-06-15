مجموعة جميرا تعزز معايير السلامة

المصدر: دبي- البيان

حصلت 3 فنادق أخرى إضافية من فنادق «مجموعة جميرا» الفاخرة في دبي على ملصق الامتثال، وضمان الحماية (SafeGuard Label) من «بيرو فيريتاس»، وذلك في خطوة، تلهم بها مجموعة جميرا مشغلي الفنادق، لمشاركتها في استعادة ثقة النزلاء.

ويأتي هذا الاعتماد، ليتيح لنزلاء فنادق «جميرا القصر»، و«جميرا دار المصيف»، و«جميرا فندق الخور» في دبي التمتع براحة البال والطمأنينة في ضوء التزام الفنادق الثلاثة الفاخرة من فئة الخمس نجوم بأرقى معايير التعقيم والنظافة. وبهذا، تحذو الفنادق حذو فندق «جميرا النسيم»، الذي حصل عليها مسبقاً لتكون بإجمالي 4 فنادق بالمجموعة، تحصل على الشهادة المرموقة.

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «نأمل لهذه الخطوة أن تلهم الآخرين، للمشاركة في هذا التوجه المجتمعي المسؤول على صعيد جميع جوانب الثقافة المؤسسية وقطاع الضيافة بأكمله والمجتمع عموماً، وذلك في إطار سعينا لترسيخ الشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه سلامة الآخرين. وقد اتخذت حكومة دبي وهيئتها السيّاحية الرسمية «دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي» مساراً ناجحاً خلال هذه الفترة الصعبة، بسبب جائحة «كورونا»، بما فيها استعادة ثقة الزوار كونها واحدة من أولوياتها القصوى، ليس فقط في فنادق مجموعة جميرا، بل بكل فنادق الإمارة. وأضاف: «سنواصل مهمّتنا المنبثقة من التزامنا بتشغيل جميع فنادقنا ومنتجعاتنا التابعة لمحفظتنا الفندقية، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ودعماً لمستقبل الدول التي نزاول نشاطنا فيها».

من جهته، قال جوليانو كاردوسو، النائب التنفيذي للرئيس، السلع والصناعة والمنشآت، في منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس»: «نفخر بالتعاون مع مجموعة جميرا، في إطار جهودها الوقائية الرامية إلى تعزيز ثقة ضيوفها، والتأكيد على جاهزية قطاع الضيافة لاستقبالهم وسط بيئة صحية وآمنة، فمن خلال المساهمة في التكيف مع «الواقع الجديد»، تأتي شهادة الامتثال وضمان الحماية، لتتيح لعملائنا استئناف عملياتهم بأسرع وقت ممكن وفقاً للشروط المناسبة، لنسهم بذلك في إعادة فتح الفنادق والمطاعم تماشياً مع أعلى معايير الموثوقية».

وتُمنح شهادة الامتثال والملصق بعد تلبية كل المعايير المطلوبة، وفي أعقاب عمليات التدقيق، التي يتم تنفيذها ميدانياً، وعن بعد لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بكفاءة.

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