هدايا من «نخيل مولز» للكوادر الطبية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «نخيل مولز» مبادرة #شكراً_أبطالنا تكريماً للكوادر الطبية العاملة في «هيئة الصحة بدبي»، و«مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».

وتمتد المبادرة طوال يونيو في «نخيل مول» و«ذي بوينت» و«ابن بطوطة مول» و«سوق التنين»، حيث يحصل الزوار العاملون في الكوادر الطبية على بطاقة هدايا «نخيل مولز»، بقيمة 100 درهم، وتذاكر سينما مجانية، وخدمة صف السيارات مجاناً، وعروض حصرية في أكثر من مئة محل ومطعم.

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ«نخيل مولز»: تأتي الحملة تكريماً للكوادر الطبية وتقديراً لجهودهم وعرفاناً بدورهم في العطاء والتفاني. وبطاقة الهدايا يمكن استخدامها لدى أي من المحلات التابعة لـ«نخيل مولز»– وذلك عند إبراز العاملين بطاقة العمل إلى مكاتب خدمة العملاء. كما يمكنهم استخدام بطاقة العمل للحصول على خصومات بشكل مباشرة في المحلات والمطاعم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز