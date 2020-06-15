«العالمية للأمن» تستخدم خوذة ذكية للكشف عن «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت العالمية للأمن، مزود الحلول الأمنية المبتكرة التابع لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، خوذة ذكية جديدة تم تصميمها للمساعدة في الكشف عن الأشخاص الذين يُحتمل تعرضهم للإصابة بأعراض (كوفيد 19)، والمساعدة في تسهيل حركة مرور الأفراد مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن، في المناطق التي تستخدم فيها تلك الخوذة الذكية. وتعد العالمية للأمن أول مزود لخدمات الأمن في الدولة يستخدم مثل هذه الخوذة المتطورة.

وأبرز 5 مزايا تتفوق فيها خوذة «كي سي إن 901» الذكية هي: قياس وتسجيل درجة حرارة الأفراد بفعالية كبيرة من دون الحاجة إلى ملامستهم، والفحص السريع لمجاميع الأفراد في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء، إضافة إلى الفحص السريع للمركبات والركاب الذين يستخدمونها، والتعرّف السريع على ملامح الوجه والتحقق من هوية الأفراد باستخدام تقنيات التصوير الحراري.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: تؤكد العالمية للأمن التزامها بالحفاظ على سلامة وأمان المجتمع، وذلك ضمن دورنا في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، كمحرك رئيس لدفع عجلة الاقتصاد حيث تلتزم كافة شركاتنا التابعة وقطاعات الأعمال لدينا بشكل صارم ببرنامج احتواء (كوفيد 19) ومتطلبات مكافحته، وسنعمل باستمرار من أجل توفير المزيد من الإجراءات الجديدة والفعالة لضمان استمرارية ممارسة الأعمال بانسيابية وأمان.

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