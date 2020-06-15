منصة إعلانية للشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دوبيزل، منصة الإعلانات المُبوّبة في الدولة، منصة إعلانية ذاتية الخدمة، لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُتيح المنصة للشركات، إنشاء حملات إعلانية على دوبيزل بطريقة سريعة ومُناسبة للميزانية، مع إمكانية التحكم الكامل في حملاتهم.

كما تتوفر مجموعة متنوّعة من الخيارات، لاستهداف الفئات المناسبة من المستخدمين على دوبيزل. وتتراوح هذه الخيارات بين استهداف المستخدمين حسب الأقسام التي زاروها على دوبيزل، أو الاستهداف الجغرافي حسب الإمارة، أو حسب اهتماماتهم، ما يضمن وصول العلامات التجارية المُعلنة إلى الأشخاص المناسبين. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن متابعة أداء الحملة من خلال لوحة تحكّم وتقارير سهلة الاستخدام.

وقالت جاسلين كاوور مديرة المشاريع الإستراتيجية - الإعلانات - لدى دوبيزل: «من خلال هذه المنصة الإعلانية ذاتية الخدمة Campaign Manager من دوبيزل، ستتمكن الشركات الصغيرة من إطلاق حملاتها الإعلانية، والتحكّم بها مباشرة على المنصّة، ومن غير الحاجة لمدير حساب. إذ تُتيح لهم الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، ونموّ أعمالهم في نهاية المطاف، أمام ما يصل إلى 4 ملايين زائر شهرياً حول الإمارات، والذين يرغبون جميعاً في رؤية الإعلانات، بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم. وقال أنتوني بلاكفورد مسؤول عام - الإعلانات في دوبيزل: مع مرور 15 عاماً على انطلاق دوبيزل في الإمارات، نُواصل الابتكار لتطوير منصتنا وقاعدة مستخدمينا».

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