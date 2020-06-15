«الإمارات الإسلامي» يدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي»، بطاقة حسم مجانية جديدة لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط. وتوفر البطاقة الجديدة قناة بديلة للمتعاملين الراغبين في الحصول على المبالغ النقدية لتلبية احتياجاتهم المتواصلة للسيولة النقدية، حيث تتيح للمتعاملين السحب النقدي من حساباتهم عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي التابعة للمصرف.

وسيجري إصدار بطاقات الحسم مجاناً للشركات التي تنطبق عليها الشروط من متعاملي الخدمات المصرفية للأعمال بالشراكة مع «فيزا»، وستكون مقبولة في ملايين المواقع حول العالم في متاجر التجزئة وللشراء عبر الإنترنت.

ولتسهيل إجراء المدفوعات الآمنة أثناء التنقّل، يمكن للتعاملين إضافة البطاقة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المتحركة «غوغل بي» و«سامسونغ بي» و«آبل بي»، ولمستويات إضافية من الحماية، ستوفر بطاقة الحسم لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال أيضاً الضمان وتأمين المشتريات للبضائع المفقودة والتالفة والمسروقة.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نعمل في إطار التزامنا المتواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والاقتصاد الوطني ككل خلال هذه الفترة العصيبة، وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتصدى للتحديات الراهنة، وتضمن ترسيخ التميز في خدمة المتعاملين».

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