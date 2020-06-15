فتح مكتب استثماري لكازاخستان في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

بحث محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال اجتماع من خلال تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، مع ماديار مينيلبيكوف، السفير فوق العادة، مفوض جمهورية كازاخستان لدى الدولة، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين قطاع الأعمال في كل من أبوظبي وكازاخستان.

وأكد ماديار مينيلبيكوف، أن العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات، تقوم على أسس قوية وراسخة، تعززها إرادة قيادة البلدين الصديقين، الساعية إلى ما فيه مصلحة الشعبين في شتى المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لكازاخستان في معظم القطاعات الحيوية، كما تعد حكومة أبوظبي، شريكاً متميزاً في العديد من المشاريع التجارية الرائدة لدى كازاخستان.

وأشار إلى أن حكومة بلاده، اعتمدت فتح مكتب استثماري في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، والارتقاء بآفاقها إلى مدى أوسع وأرحب، بحيث يحقق المنفعة المشتركة، ومنوهاً بأن المكتب سيعمل على الترويج المباشر للفرص الاستثمارية في كازاخستان، وجذب الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار فيها، وكذلك تشجيع تبادل الوفود التجارية بين البلدين الصديقين، وبحث مينيلبيكوف، الخطوات والإجراءات والوثائق المطلوبة، لتأسيس المكتب الاستثماري الكازاخستاني في أبوظبي.

وأشاد هلال المهيري، بحرص السفير الكازاخستاني على توطيد سبل التعاون التجاري بين أبوظبي وكازاخستان، وبفكرة افتتاح المكتب الاستثماري الكازاخستاني، واتخاذ أبوظبي مقراً له، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في خلق المحفزات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لدى الطرفين، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق البلدين، بما يمكنهم من إيجاد أسس مميزة لتطوير التعاون التجاري المشترك.

وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي، على أتم الاستعداد لتقديم العديد من الخدمات، وتبادل التجارب الاستثمارية، والتنسيق والتعاون مع سفارة كازاخستان لدى دولة الإمارات، لتوفير المعلومات حول الخطوات والإجراءات اللازمة لافتتاح المكتب في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً على ضرورة التركيز، لتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لخلق شراكات عمل مع نظرائهم في كازاخستان.

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