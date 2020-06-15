12 مليون درهم ارباح «رأس الخيمة العقارية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «رأس الخيمة العقارية»، إلى 12 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بأرباح صافية بلغت 3.5 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الشركة في إفصاحٍ لسوق أبوظبي، أمس، إن الإيرادات المستقبلية من المشروعات التطويرية، وصل إلى 133 مليوناً، وسيتم الاعتراف بها خلال الفترات المقبلة، وفق نسب الإنجاز في المشروعات قيد الإنشاء.

وتوقعت الشركة أن يتم تسليم مشروعي «جيت واي ريزيدنس» و«جلفار ريزيدنس» السكنيين، على التوالي، خلال الربع الثاني والثالث من 2020، حيث إنهما في مراحل متقدمة من عملية التطوير، بينما لا تزال عمليات الإنشاء مستمرة، كما هو مخطط له في مشروع فيلات «ماربيا».

وأوضحت أن فندقي «إنتركونتيننتال ميناء العرب» و«أنانتارا ميناء العرب»، من المتوقع أن يشكلا جزءاً مهماً من محفظة الشركة في قطاع الضيافة، الذي سوف يشكل رافداً مهماً في السنوات اللاحقة، من خلال الإيرادات الدورية الناتجة عنه.

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