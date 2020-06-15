«النقد العربي» يبحث مخاطر الدين العام

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صندوق النقد العربي العدد 14 من سلسلة موجز سياسات حول «مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد».

وشهد العالم في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملموساً في حجم المديونية العالمية الذي بلغ 255 تريليون دولار ما يعادل 3 أمثال الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2019 بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.

وتشير التقديرات إلى زيادة المديونية العالمية 40% بنهاية العام الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008. رغم ذلك، شهدت المديونية العالمية ارتفاعاً خلال مارس الماضي في أعقاب لجوء حكومات دول العالم إلى تبنّي حزم ضخمة للتحفيز الاقتصادي لمجابهة تفشي جائحة «كورونا»، بما أدى إلى زيادة مستويات الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع المديونية العالمية 342% في 2020.

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