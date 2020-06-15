شراكة لتطوير أداء المباني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة هانيويل عن اتفاق شراكة مع شركة ساب لتوفير حلول سحابية مشتركة لتطوير أداء المباني تعتمد على برنامج «هانيويل فورج» لإدارة الأداء المؤسسي، وعلى منصة ساب السحابية التي تقوم بتبسيط ودمج البيانات التشغيلية والبيانات لدعم اتخاذ القرار بشكل أفضل وزيادة الكفاءة. وسيكون تركيز هذه الحلول على الشركات العقارية بالمقام الأول، حيث سيحتاج أصحاب المباني للحصول على بيانات من مصادر متنوعة لم يطرأ عليها أي تعديل، ما يجعل جمع هذه البيانات عملية صعبة لتحديد الكفاءة والاستفادة الحقيقية من البيانات من أجل أصولهم.

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