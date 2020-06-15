جائزة لـ«أبوظبي الإسلامي» في الابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، اختياره كواحد من بين أفضل المصارف المبتكرة في مجال التمويل الإسلامي من قبل مجلّة «غلوبال فاينانس» للعام الرابع على التوالي، مؤكداً بذلك مكانته الرائدة بالقطاع، وهو ما أشادت به لجنة تحكيم الجائزة. وجاء تكليل المصرف بهذه الجائزة بفضل 3 خدمات مصرفية رقمية، هي «الخدمات المصرفية الذكية»، إحدى الخدمات الرئيسة المقدمة عبر تطبيقه الخاص بالهواتف الذكية؛ وخدمة «تمويل إكسبريس»، التي تمكّن المتعاملين المعتمدين من الحصول على التمويل في غضون 30 دقيقة؛ وخدمة Moneysmart.ae، المنصّة الإلكترونية للتواصل بين المستخدمين وتبادل خبراتهم المالية.

وقال سرهات يلدرم، الرئيس العالمي للتحوّل الرقمي بالمصرف: «خلال الربع الأول، حقق المصرف زيادة بمتوسّط معدلات التنزيل اليومية لتطبيقه الخاص بالهواتف الذكية 17% كما سجّل نمواً 20% بمعاملاته اليومية وزيادة 30% بمستوى متعاملينا من الشركات والمؤسسات».

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