3.49 % انخفاض مؤشّر أسعار المستهلك في دبي خلال مايو

المصدر: دبي- البيان

سجل تقرير مركز دبي للإحصاء انخفاض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.49% في شهر مايو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.26%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.60 نقطة، وقسم النقل بنسبة 12.40%، والتي خفضت التضخم بمقدار 1.41 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.56%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.55%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.19%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة،وارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في دبي، خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر أبريل 2020 بنسبة 0.12%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 3.44%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.34 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.06%، وذلك وفق التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء، أمس.

في حين ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.47%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.70 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.92%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.13%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.20%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.07%.

انخفاض أسعار السكن

رصد تقرير مركز دبي للإحصاء انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.46%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.19 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.21%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.30%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.25%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.06%. بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة، خلال فترة المقارنة.

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