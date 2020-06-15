إجراءات وقائية لـ«أوبر» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أوبر عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الوقائية غير المسبوقة للحفاظ على صحة وسلامة جميع مستخدمي تطبيقها، وكجزء من هذه الإجراءات، يتعين على سائقي أوبر في الإمارات تأكيد ارتدائهم للكمامات من خلال تقنية التعرف على الأجسام عبر التطبيق، ولن يتمكن السائق الذي لا يرتدي كمامة أو غطاء واقياً من الدخول إلى التطبيق، كما سيتمكن الركاب في الدول التي فرضت ارتداء الكمامات بشكل إلزامي كالإمارات والسعودية ومصر، من إلغاء الرحلة في حال عدم ارتداء السائق للكمامة دون تحمل أية رسوم أو غرامات. وسيطلب من السائقين أيضاً الالتزام بإجراءات وقائية إضافية مثل التعقيم المنتظم لسياراتهم، والتأكد من توفير معقمات اليدين للركاب.

ومن جانبهم، سيتم سؤال الركاب ما إذا كانوا قد اتخذوا إجراءات الصحة والسلامة الوقائية مثل غسل اليدين قبل ركوب السيارة، والجلوس في المقعد الخلفي، وفتح النوافذ من أجل تجديد الهواء. وفي الإمارات، والبحرين، والأردن، ولبنان، سيُسمح بصعود راكبين اثنين فقط في كل سيارة وفقاً للإجراءات الحكومية المعمول بها في هذه الدول. وسيكون بإمكان الركاب إلغاء الرحلة دون تحمل أية رسوم في حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة في الدول التي تفرض ارتداءها بشكل إلزامي.

وعلى الصعيد العالمي، أعلنت أوبر عن استثمار 50 مليون دولار لضمان حصول جميع السائقين والركاب على أدوات السلامة والحماية الشخصية مثل منتجات التنظيف والتعقيم التي تمكنهم من العمل بسلامة وأمان عند استخدامهم لتطبيق أوبر. وسيتواصل العمل بهذه الإجراءات والتدابير الصحية حتى نهاية شهر يونيو، حيث سيتم مراجعتها وتقييمها استناداً إلى أحدث التوجيهات الصادرة عن الهيئات الصحية.

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