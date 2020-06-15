6 أسهم عقارية تستقطب 56% من سيولة الأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، مع استمرار تعرضها لعمليات جني أرباح، فيما توجهت 56% من السيولة البالغة 313 مليون درهم نحو 6 أسهم عقارية يتقدمها «إعمار» و«الاتحاد» و«ديار».

وانخفض سوق دبي 0.54% عند 2091.86 نقطة، ونزل سوق أبوظبي 0.43% إلى 4276.39 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية 312.8 مليوناً بواقع 235.6 مليوناً لـ«دبي» و77.14 مليوناً لـ«أبوظبي»، بتداول 460.8 مليون سهم منها 436.3 مليوناً في «دبي» و24.5 مليوناً في «أبوظبي»، عبر 5412 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «البنوك» 0.61% لهبوط «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنحو 1.22% و0.51% على التوالي، وانخفض «العقار» هامشياً بنزول «إعمار العقارية» 1.39% و«إعمار مولز» 0.75% و«إعمار للتطوير» 0.45%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 8.26% و«ديار» 6.23% و«داماك» 2.79%.

ونزل «الاستثمار» 3.31% لتراجع «دبي للاستثمار» 4.76%، و«شعاع» 1.21%، وارتفع «دبي المالي» 0.99%، ونزل «النقل» 0.61% مع هبوط «العربية للطيران» 1.71% و«الخليج للملاحة» 0.48%، وصعود «أرامكس» 0.3%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط بـ67.8 مليوناً، تلاه «ديار» 34.58 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 33.8 مليوناً. وحقق «الاتحاد» أكبر ارتفاع 8.26%، فيما كان «دبي للاستثمار» الأكثر انخفاضاً 4.76%.

سوق أبوظبي

وتأثّر سوق أبوظبي بانخفاض «البنوك» 0.3% بتراجع «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 0.7% و0.27% على التوالي، وهبط «الاتصالات» 0.12% لانخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل «الاستثمار» 2.27% على وقع هبوط «العالمية القابضة» 3.27%، و«إشراق» 1.63%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 6.15%، ونزل «الطاقة» 1.48% مدفوعاً بهبوط «طاقة» 2.26%، و«أغذية» 1.82%، و«أدنوك للتوزيع» 1.01%، وتراجع «العقار» 1.01% بضغط هبوط «الدار» 1.16%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.15% مع إعلان الشركة نمو أرباحها الفصلية.

وتزعّم «أبوظبي الإسلامي» التداولات بـ 15.5 مليوناً، تلاه «الدار العقارية» 14.09 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 13.45 مليوناً. وحقق «الواحة كابيتال» أكبر ارتفاع 6.15%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً 4.76%.

إفصاحات

• انتخبت عمومية «داماك العقارية» حسين سجواني، وفاروق أرجمند، وسفيان الخطيب، ونبيل اليوسف، ويحيى نور الدين، أعضاءً لمجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة.

• بلغت خسائر «النعيم القابضة» 55.5 مليون دولار (20.99% من رأس المال)، واتخذت إجراءات لإعادة الهيكلة وجدولة الديون وتخفيض الفوائد وتوسيع الاستثمارات خارج مصر.

• أبرمت «أجيليتي» وثيقة لترسية مشروع استثماري لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية لمدة 30 سنة، تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري.

• يعقد بنك الاستثمار عموميته يوم 30 يونيو الجاري لبحث الموافقة على استخدام الاحتياطي الخاص بـ450.68 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز