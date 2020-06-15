«دبي للاستثمار» تنشر تقريرها للحوكمة والشركات 2019

المصدر: دبي - البيان

نشرت شركة دبي للاستثمار، أمس، تقريرها للحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات لعام 2019، في خطوة تتماشى مع التوجيهات الصادرة عن سوق دبي المالي، التي تشجّع على إعداد التقارير الاستباقية للارتقاء بمستوى الشفافية بين الشركات المدرجة.

ويقدّم تقرير «ملتزمون بعالم مستدام»، نظرة شفّافة وعميقة على مبادرة الاستدامة للشركة، وإطار ممارسات الإدارة القائمة على أساس النزاهة والقيم الأخلاقية، إلى جانب ركائز الاستدامة الرئيسة السبع: الحوكمة والاقتصاد والعمليات والمتعاملين والموردين والقوى العاملة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويبرز التقرير نهج «دبي للاستثمار» وما تتخذه من إجراءات، ويركز على تطبيق الركائز داخل الشركة وعبر 5 شركات تابعة لها.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، كبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»: «تطورت الاستدامة إلى مستوى أصبحت معه أولوية استراتيجية للمساعدة على اغتنام الفرص وخفض التكاليف وتعزيز التنافسية. ونعتقد أن تطبيق نهج مستدام ينبغي أن يكون بمقام التزام أساسي في استراتيجياتنا وعملياتنا اليومية».

وأضاف: «بمناسبة الذكرى السنوية 25 لتأسيس المجموعة، نعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل لإبراز جهود الشركة المتمثلة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية والإفصاح والشفافية، إلى جانب التزامنا إزاء البيئة والمجتمعات التي نعمل فيها، فضلاً عن كوننا مساهماً نشطاً في مؤشر التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة، وفق التوضيحات الصادرة عن سوق دبي المالي أخيراً، إن جهودنا ومبادراتنا الاستباقية تنطلق من رؤية شاملة، وتهدف إلى التخلص من الآثار السلبية، والإسهام في إيجاد مجتمعات صديقة للبيئة ومستدامة اجتماعياً».

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