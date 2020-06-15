سلطة دبي للخدمات المالية تعزّز الوصاية على الأصول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية وشركة «ديلويت» الشرق الأوسط، أمس، ورقة نقاشية بعنوان «نبذة الأسواق حول الوصاية على الأصول الرقمية». تناولت الورقة المشهد الحالي لأعمال الوصاية على الأصول الرقمية والحلول المتاحة حالياً في السوق، بالإضافة إلى التحديات وحالة عدم اليقين التي تواجهها الصناعة في الوقت الراهن.

اعتماد

وقال بيتر سميث، رئيس قسم الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر لدى السلطة: «نلفت انتباه مشاركي السوق على دور الأمناء ضمن عالم الأصول الرقمية سريع التطوّر، حيث سوف تؤدي التطورات في المجال إلى دفع عملية اعتماد الأصول الرقمية، وندرك أن التفاعل مع مشاركي السوق أمر أساسي؛ لضمان إحداث هذا التطوّر بطريقة تحافظ على حماية أصول المتعاملين ونزاهة السوق».

وقال نيبون سريفاستافا، مدير الاستشارات التنظيمية للخدمات المالية في «ديلويت»: «برزت الأصول الرقمية على مدى السنوات الماضية كفرصة استثمارية جذابة للأفراد والمؤسسات. وأدى شيوعها والقيمة المتزايدة لها إلى عدد من الحالات التي تم فيها خداع المستثمرين، لذلك تبرز الحاجة إلى خدمات وصاية أمينة وموثوقة. وقامت الشركة بالتعاون مع السلطة لرفع مستوى الوعي وتحفيز النمو الصائب للقطاع وتمكين المستثمرين من الاستحواذ على الأصول الرقمية بإنشاء خدمات وصاية متينة».

استراتيجية

وتشكل الورقة النقاشية جزءاً من استراتيجية الابتكار للسلطة، التي تسهم في أجندة «مستقبل الأعمال المالية» في مركز دبي المالي العالمي، والمبادرات الحكومية، بما في ذلك مبادرات «دبي الذكية» ومجلس دبي لمستقبل «بلوك تشين»، والاستراتيجية الوطنية للابتكار. كما تتضمن الورقة إجابات عن تساؤلات حول الأصول الرقمية والوصاية عليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز