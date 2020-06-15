تعاون بين مركز الحلال بـ«دافزا» والغرفة العربية البرازيلية

المصدر: دبي- البيان

وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لتصبح الغرفة بموجبها شريك خدمات رئيسياً لـ«مركز الحلال للتجارة والتسويق» التابع لـ«دافزا». جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها الغرفة بمشاركة آمنة لوتاه مساعد مدير عام «دافزا»، وروبنز حنون رئيس الغرفة العربية البرازيلية.

ويعد المركز الذي أطلقته «دافزا» بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، منصة لتطوير الأعمال بالتركيز على الفرص المتاحة في الاقتصاد الإسلامي للمصنعين والموردين والموزعين لخدمات ومنتجات قطاع الحلال، ويحظى بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين عبر منظومة قطاع الحلال، حيث ستصبح الغرفة العربية البرازيلية مساهماً رئيسياً في خدمات الدعم الرئيسية التي يقدمها المركز.

وأكدت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي خلال توقيع الاتفاقية أهمية ودور منظومة «دافزا» إلى جانب مساهمتها في التجارة الخارجية لإمارة دبي خلال السنوات الماضية، منوهة باستراتيجية «دافزا» للاقتصاد الإسلامي والمبادرات الرئيسية تحت مظلتها، من بينها العمل على إصدار النسخة الثانية من دليل «دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال» باللغة البرتغالية بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إضافة إلى دور «مركز الحلال للتجارة والتسويق» في تعزيز فرص تجارة منتجات وخدمات الحلال مع السوق البرازيلي.

وقالت: تتمتع الإمارات والبرازيل بعلاقات اقتصادية متميزة وهنالك العديد من فرص التعاون على صعيدي التجارة والاستثمار التي يجري العمل على تعزيزها واستغلالها، حيث تعتبر الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى الشرق الأوسط، وهناك تطلعات لزيادة معدلات التجارة والاستثمارات بين البلدين. وأضافت: سيعزز التعاون بين المركز والغرفة تدفق التجارة والاستثمارات وفرص النمو الاقتصادي بين البرازيل وإمارة دبي، لذا يسُرنا الوصول إلى هذه الشراكة مع الغرفة ونتطلع إلى مستقبل مزدهر لتجارة الحلال بين الجانبين وعلى مستوى المنطقة«.

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: عملنا على تعزيز شراكتنا مع المنطقة الحرة بمطار دبي خلال السنوات القليلة الماضية والتي نتوجها بتوقيع هذه المذكرة الهامة، حيث سيساهم التعاون بين»مركز الحلال للتجارة والتسويق«والغرفة التجارية العربية البرازيلية في تعزيز الفرص المتاحة أمام المصنعين والموردين والموزعين لخدمات ومنتجات قطاع الحلال، وذلك عبر توفير المعارف الموثوقة عن مختلف الأسواق ومتطلباتها وتوجهاتها للاستفادة القصوى من هذه الإمكانات».

وتعتبر البرازيل أكبر مصدري الأغذية والمشروبات إلى الشرق الأوسط، والتي وصلت قيمتها إلى 9.1 مليارات دولار في 2018.

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