تنفيذ مشروع القناة بأبوظبي في الموعد المحدد

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف مشروع القناة، الوجهة السياحية المرتقبة في قلب العاصمة أبوظبي، مواصلة العمل على قدم وساق لاستكمال تنفيذ المشروع في موعده المحدد، إذ من المقرر استكمال عمليات إنشاء جميع المباني بحلول الربع الأخير من 2020. ويجري العمل حالياً على المشروع ي بكامل طاقته تحت إشراف شركة البركة الدولية للاستثمار، ليكون وجهة المأكولات والترفيه المتكاملة ويضم مناطق جذب سياحية وترفيهية ومساحات مجتمعية للمواطنين والمقيمين والسياح في العاصمة أبوظبي.

وكشفت الوجهة، التي ستشكّل أحدث مواقع الضيافة والترفيه الاجتماعي على الواجهة البحرية في أبوظبي، عن بعض مراحل تقدمها، حيث تم استكمال 90% من أعمال إنشاء أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط «ذا ناشيونال أكواريوم»، واستكمال 80% من أعمال إنشاء السينما المستقلة، سينما القناة. كما تم تركيب جسور المشاة الأربعة (2200 طن من الفولاذ الصلب بالمجمل) لربط جانبي القناة، واستكمال أعمال إنشاء مواقف السيارات في الطابق الأرضي. ويجري حالياً تأجير وتجهيز جميع مناطق الجذب السياحية والترفيهية الرئيسية لصالح جهات تشغيل عالمية المستوى

وتجاوزت تكلفة بناء المشروع حتى الآن مليار درهم.

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