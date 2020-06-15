«الاتصالات»: التحديثات تحمي من الاختراقات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال المهندس عبد الله الجلاف محلل أمن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن تحديثات الأنظمة والبرامج للهواتف والحواسيب اللوحية والمحمولة، يحمي المستخدمين، ويجنبهم الاختراقات وسرقة البيانات. وأضاف الجلاف، في تحذير أمني أمس، أن هناك تحديثات جديدة ومهمة لجميع الأنظمة والبرامج، تصدر بشكل شهري، وخصوصاً نظام ويندوز، يكون بعضها بهدف التحسينات، والأخرى لإغلاق ثغرات قد تكون أمنية.

ودعا الجلاف المستخدمين إلى ضرورة الحرص على تحديث الأجهزة باستمرار، لتجنب وتفادي اختراقها وسرقة بياناتها، مشيراً إلى أن تحديث نظام الويندوز، على سبيل المثال، يكون عن طريق الضغط على قائمة البدء، ثم اختيار الإعدادات، ومنها اختيار التحديث الأمني، ثم الضغط على زر التحميل.

في سياق آخر، حذر الجلاف من طرق احتيال جديدة، من خلال تأسيس مواقع تشبه المواقع الرسمية، وتطالب المستخدمين بدفع أموال بمجرد الدخول للموقع.

ولفت الجلاف إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت انتشار روابط كثيرة، تشبه روابط للمواقع الرسمية، للسطو على بيانات الأفراد، عن طريق الحصول على بياناتهم البنكية، وأيضاً الخاصة، مشيراً إلى أن المحتالين يستخدمون صفحات يضعون عليها شعارات مؤسسات الدولة، لخداع المستخدمين بطرق مختلفة. ودعا أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط، والإبلاغ عنها إلى الجهات الشرطية، عبر منصة «eCrime»، وخدمة الأمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز