«نتسكوب» تُوسع شبكة «نيو إدج» بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نتسكوب» للخدمات الأمنية السحابية، أمس توسعة شبكتها «نتسكوب نيو إدج» من خلال إطلاقها مركز بيانات جديداً في الإمارات لخدمة عملائها عبر منطقة الشرق الأوسط. وبقاعدة مستخدميها الضخمة التي تضم مؤسسات عدّة من حول العالم.

أثمرت الجهود الحثيثة المنصبّة على تحويل المؤسسات رقمياً في دفع قدرات شبكة الإنترنت العامة إلى الحد الأقصى. وبطبيعتها التي لا يمكن التنبؤ بها، وبضعف جانبها الأمني، تزداد الضغوط على شبكة الإنترنت العامة بتزايد الأفراد الراغبين في الحصول على خدمات شبكية عالية الأداء، والشركات التي تتطلب الحصول على المزيد من الأمن.

ومما يُفاقم هذه التحديات على شبكة الإنترنت العامة كون الأدوات الأمنية المتقادمة تُؤخر من قدرة وصول المستخدمين إلى الشبكة، والانتفاع من مثل هذه الخدمات المحورية على جناح السرعة. وكنتيجة لذلك، كان المحللون الضالعون في هذا المجال قد تدارسوا بدقّة شكل الاعتماد على شبكة الإنترنت العامة من حيث أمن الخدمات الشبكية المُقدّمة؛ ما أفضى بالتالي إلى استحداث أُطرٍ بنيوية جديدة مثل: تقنية الوصول الآمن من «غارتنر».

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