إطلاق شبكة لنظام كابلات العبور الضوئية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة كلام تيليكوم، وهي شركة متخصصة في توفير الحلول المدارة للأعمال عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، عن شراكتها مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق شبكة كلام لنظام كابلات الألياف الضوئية، وهو نظام جديد للكابلات بالألياف الضوئية الدولية -فايبر- يعزز الاتصال الإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيمتد نظام كابل الألياف الضوئية على مسافة 1400 كيلومتر، مما يوفر سعة 1208 تيرابايت وأكثر، مع تقليل وقت انتقال الاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالنظر إلى أنه يتم حمل الكابلات عبر أسلاك أرضية ضوئية مرتبطة بشبكة كهرباء إقليمية عالية التوتر، فإنه يقلل من خطر انقطاع الكابلات بشكل كبير، كما هو واضح من التوافر العالي جدًا للشبكة على مدى السنوات الخمس الماضية. وسيتم تشغيل الكابل في الربع الأخير من العام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز