5 أسباب لخسائر «أرابتك» وإجراءات لمعالجتها

المصدر: أبوظبي - البيان

حددت «أرابتك القابضة»، 5 أسباب أدت إلى الخسائر المتراكمة بنهاية 2019، والبالغة 671.3 مليون درهم، تشكل 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار، كما حددت 5 إجراءات لمعالجة هذه الخسائر.

وقالت الشركة في إفصاح إن الأسباب الخمسة للخسائر: محدودية السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات، وتباطؤ القطاعات العقارية ما أدى لمحدودية الفوز بمشاريع جديدة، والتأخير في التسويات واسترداد المستحقات والمطالبات، ما أدى إلى ضغط في التدفق النقدي، وزيادة حجم المنازعات القانونية ما أدى إلى التأخير في تحصيل المبالغ المالية، وتكبد خسائر قدرها 107 ملايين درهم في شركة زميلة.

أما الإجراءات الخمسة للعلاج فتتضمن: التركيز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة، ومتابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية، من خلال آليات ملائمة لحل النزاعات بهدف ضمان المستحقات التعاقدية، والتركيز على قطاعات جديدة لتأمين الفوز بمشاريع جديدة، واتباع أسلوب انتقائي في المشاريع التي يتم تقديم مناقصات بشأنها بالتوافق مع أهدافها الاستراتيجية والمراجعة الكاملة وإعادة الهيكلة لنموذج العمليات الحالي من حيث الحجم الصحيح للقوي العاملة، وتقليل القوى العاملة ووظائف الدعم بالتوافق مع المتطلبات التشغيلية، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

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