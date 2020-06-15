«الاتحاد للطيران» تشغل رحلات منتظمة للبحرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تعتزم «الاتحاد للطيران» تشغيل رحلات من وإلى مطار البحرين الدولي بداية من 19 يونيو الجاري. وقال متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحفية أمس، إن هذه الرحلة ستربط العاصمة أبوظبي بالعاصمة البحرينية المنامة، وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة «بوينغ 9-787».

وأوضح المتحدث أنه على المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم مع «الاتحاد للطيران»، زيارة الموقع ومراجعة الخيارات المتوفرة والبقاء على اطلاع بمتطلبات الدخول إلى الوجهات. وبين المتحدث أن رحلات المغادرة ستقلع أيام 19 و21 و26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم «EY 371» من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً وتصل إلى المنامة في الساعة 01:45. أما بالنسبة لرحلات العودة، فسيتم تسيير الرحلات أيام 19 و21 و26 و28 من شهر يونيو الجاري. وستقلع الرحلة «EY 378» من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصراً.

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