إدراج قيمة الزيادة بسندات أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه سيبدأ اعتباراً من اليوم إدراج قيمة الزيادة التي طرأت على برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن أبوظبي لكل شريحة وبمقدار مليار دولار.

وذكر السوق في تعميم، أمس، أن ذلك يأتي استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن نظام السندات، وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالي. وخلال أبريل الماضي، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة، وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.

وتضمنت فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها، سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 2.5% تستحق عام 2025، وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 3.125% تستحق في عام 2030، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.875% تستحق عام 2050.

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