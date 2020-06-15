المنتدى الاقتصادي: ريادة إماراتية في تطبيق الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي اختبرت مبادئ الذكاء الاصطناعي وتلمست طريقها في تجاربه وتطبيقاته.

ووصف المنتدى الإمارات بأنها باتت رائداً موثوقاً في تطوير وتطبيق مبادئ وأطر للتقنيات المستقبلية، ومنها الذكاء الاصطناعي. ونشر المنتدى عبر موقعه الشبكي تقريراً عن تجارب الذكاء الاصطناعي في عدد من حكومات العالم، حيث استعرض فيه أهم هذه التجارب.

وركز التقرير على تجربة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأوضح أن حكومة الإمارات كانت من الحكومات الرائدة على مستوى العالم في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشغيل عدد من خدماتها، كما أنها كانت الحكومة الأولى على مستوى العالم التي تخصص مقعداً وزارياً للذكاء الاصطناعي، وكان ذلك في عام 2017.

وأوضح التقرير أن اهتمام حكومة الإمارات بتطبيقات الذكاء الاصطناعي تقاطع مع توجهاتها نحو استشراف المستقبل بصفة عامة، وأيضاً التحول من اقتصاد يعتمد على الموارد الأحفورية إلى اقتصاد قائم بالأساس على المعرفة والتقنية.

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